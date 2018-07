BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, maine, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. Organizatorii au publicat ordinea partidelor de sambata. Jocurile de pe tabloul principal au loc incepand de luni, 16 iulie, dar calificarile debuteaza maine. Dascalu, Cristian, Bara, Cadanțu, Fetecau, Prisacariu și Dinu vor intra in concurs. Prisacariu vine direct de la Wimbledon, unde a fost eliminata inca din primul tur, in competiția junioarelor. Turneul de la București, deși are loc intr-o perioada in care sezonul de zgura a luat sfarșit odata cu Roland Garros, are pe afiș nume…