Stiri pe aceeasi tema

- Succesorul lui Shinzo Abe pentru funcția de prim-ministru al Japoniei va fi chiar fostul sau șef de cabinet, Yoshihide Suga. In urma demisiei lui Abe, anunțata in urma cu doua saptamani, a avut loc un vot intern in partidul de guvernamant – Partidul Liberal Democrat, in care Suga a fost ales confortabil…

- Ziarul Unirea Albaiulianul Dorin Serdean, maestru la sah, a intermediat tranzacționarea clubului Diamo, a semnat contractul și a preluat oficial funcția de președinte executiv Albaiulianul Dorin Serdean, maestru la sah, a intermediat tranzacționarea clubului Diamo, a semnat contractul și a preluat oficial…

- Viceprimarul Cristian Niculae a intrat oficial in cursa electorala. Astazi, alaturi de echipa sa, acesta și-a depus candidatura pentru funcția de primar al orașului. Ce mesaj a transmis bistrițenilor: „Azi am depus candidatura mea și a echipei mele pentru Primaria și Consiliul Local al Municipiului…

- In ultimele zile, tot mai multi lideri politici au vorbit despre necesitatea amanarii alegerilor locale, care au fost stabilite, deja, prin lege, pentru data de 27 septembrie. In acest moment, legislatia modificata recent prevede ca Parlamentul este cel care stabileste data alegerilor locale, nu Guvernul.Marcel…

- Jorge Villavicencio a murit in cursul noptii de luni spre marti „din cauza complicatiilor legate de COVID-19", a anuntat intr-un comunicat Spitalul Roosevelt (in vestul capitalei Ciudad de Guatemala), unde fusese internat de peste zece zile. Fostul ministru al sanatatii s-a predat justitiei la sfarsitul…

- FCSB a anuntat miercuri ca Bogdan Vintila a parasit postul de antrenor principal al echipei, locul sau fiind ocupat de Anton Petrea. Noul tehnician al FCSB va fi ajutat de preparatorul fizic Thomas Neubert, alaturi de care a mai lucrat, in doua randuri (2012-2014 si in 2016) pentru FCSB.…

- Ministerul Apararii si fortele armate din Brazilia si-au exprimat indignarea fata de afirmatiile unui judecator potrivit caruia armata, prin modul in care a gestionat epidemia de coronavirus in tara, „se asociaza unui genocid”, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. „Comentarii de aceasta natura,…

- Presedintele Donald Trump a retras oficial Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe care o acuza ca a gestionat gresit pandemia de coronavirus, a anuntat marti un senator american, relateaza AFP, citata de Agerpres.