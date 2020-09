Brazilia: ONG-urile ecologiste, un ''cancer'' pentru preşedintele Bolsonaro Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat ca nu reuseste sa ucida "cancerul" reprezentat de ONG-urile ecologiste, denuntand un complot international care il acuza ca este responsabil de incendiile de padure din Amazonia, relateaza AFP. "Stiti ca ONG-urile nu au un cuvant de spus pentru mine. Sunt ferm cu acesti oameni, dar nu reusesc sa ucid acest cancer care este majoritatea ONG-urilor", a declarat seful statului joi seara, cu prilejul transmisiei sale saptamanale in direct pe Facebook. Liderul de extrema dreapta a criticat si campaniile orchestrate de "ticalosi" care il acuza ca "a dat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

