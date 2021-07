Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se simte bine, dar va mai sta câteva zile în spital, dupa ce a fost internat pentru ocluzie intestinala, au anuntat medicii sefului de stat, relateaza News.ro.„Starea lui continua sa evolueze satisfacator. A reactionat bine la reluarea…

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, a insinuat miercuri ca virusul COVID-19 a fost creat într-un "laborator" de catre China, pentru a duce un "razboi chimic si bacteriologic", noteaza AFP. "Este un virus nou, nimeni nu stie daca s-a nascut într-un laborator sau…

- Brazilia a ajuns sambata la 67.977 de decese din cauza COVID-19 de la inceputul lunii aprilie, depasind recordul din martie cand au fost inregistrate peste 66.000 de decese cauzate de coronavirus, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, noteaza AFP. Tara cu 212 milioane de locuitori a contabilizat…