Brazilia: Cocktailuri Molotov după un program umoristic în care Iisus era înfățișat drept homosexual Umoriștilor le este greu sa gaseasca surse de inspirație pentru glumele pe care le fac, iar uneori nu le aleg pe cele mai potrivite. In plus, gusturile in materie de umor pot avea consecințe nu intotdeauna placute. S-a convins de asta și un grup de umoriști brazilieni, din Rio de Janeiro, dupa ce sediul lor a fost atacat, marți, cu cocktailuri Molotov. Supararea atacatorilor a plecat de la faptul ca Netflix difuzase un program controversat al respectivilor umoriști, in care Iisus era infațișat ca homosexual. „In dimineata zilei de 24 decembrie, in ajunul Craciunului, sediul Porta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

