Brazilia: Bolsonaro, spitalizat din cauza unui calcul renal

- Seful de personal al Casei Albe Mark Meadows a declarat joi ca alte cinci tari iau in calcul in mod serios perspectiva incheierii de acorduri bilaterale prin care sa isi normalizeze relatia cu Israelul dupa ce Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrain au facut acest lucru in cursul saptamanii, transmite…

- Ministrul francez al educatiei Jean-Michel Blanquer a declarat vineri ca 22 de scoli au fost inchise in tara din cauza cazurilor de COVID-19, relateaza Reuters. "In Franta continentala au fost inchise 12 scoli dintr-un total de peste 60.000, ceea ce reprezinta un numar mic. Adaugand 10 scoli din…

- Presedintele ceh Milos Zeman a parasit sambata spitalul unde a fost supus unei operatii dupa ce si-a rupt o mana intr-o cazatura, a transmis agentia ceha de stiri CTK, preluata de DPA, potrivit Agerpres.Seful statului ceh va urma acum sase-opt saptamani de recuperare, perioada in care va fi…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro spune ca are „mucegai” in plamani. Acesta a declarat, joi, ca urmeaza un tratament cu antibiotice din cauza unei infecții pe care a dobandit-o recent și care l-a facut sa se simta slabit, informeaza Reuters. „Numai ce am facut un test de sange. Ieri ma simțeam slabit.…

- Premierul australian Scott Morrison a anulat o sedinta planificata a parlamentului federal, ce urma sa aiba loc la Canberra, din cauza cresterii numarului de noi cazuri de COVID-19 in special in cele mai mari doua orase ale tarii, Melbourne si Sydney, transmit sambata Reuters si dpa.Morrison…

- Jair Bolsonaro, aflat in izolare dupa ce s-a infectat cu COVID-19, a fost mușcat de o pasare, conform The Guardian. Este vorba despre o pasare Rhea (emu). Imaginile au fost surprinse la Palacio da Alvorada, reședința oficiala a președintelui Braziliei, și publicate pe rețelele de socializare, a scris…

- Polonezii voteaza duminica in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, dupa doua saptamani de la primul tur castigat de seful de stat in exercitiu Andrzej Duda, dar fara majoritate absoluta, relateaza AFP, dpa si Reuters, potrivit AGERPRES.Adversarul lui Duda in turul decisiv…