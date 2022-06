Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proporții a izbuncit vineri dimineața, in jurul orei 09.30, la cladirea de birouri Grand Setun Plaza din vestul Moscovei. Focul, declanșat la primul etaj, s-a extins rapid pana la etajul al patrulea. Inca nu au fost raportate victime, dar mai multe persoane sunt blocate la etajele șase…

- Cea mai intinsa ploaie de meteoriți din 2022 de pana acum a ajuns in Brazilia și lumineaza cerul de acolo. Ploaia de meteoriți Tau-Herculid a adus in atmosfera noastra bucați de roci cosmice care au stralucit pe cerul nopții de la primele ore ale zilei de marți. Experții au prezis ca in jur de 100.000…

- Autoritațile din statele membre ale UE nu dau dovada de suficient interes pentru a recupera banii pierduți in fiecare an din cauza fraudei, a declarat șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, pentru Euronews , la un an de la inființarea EPPO, potrivit g4media.ro . Kovesi a precizat ca…

- Bilantul ploilor torentiale care s-au abatut incepand de marti in regiunea Recife, capitala statului brazilian Pernambuco, a urcat duminica la cel putin 56 de morti, iar salvatorii incearca sa gaseasca inca 56 de disparuti, informeaza AFP.

- Alte 20 de cazuri de hepatita de origine necunoscuta la copii de sub 10 au fost confirmate vineri de Autoritatile sanitare britanice. Bilantul total al cazurilor a urcat la 222 in aceasta tara, relateaza EFE. Potrivit Agentiei britanice pentru securitate sanitara (UKHSA), dintre cazurile confirmate…

- O explozie puternica provocata de o scurgere de gaz a distrus vineri, 6 mai, hotelul Saratoga, unul dintre cele mai emblematice și luxoase din Havana, capitala Cubei. Opt persoane au murit, alte 30 au fost ranite, iar 13 oameni sunt dați disparuți. Hotelul a fost inchis de mai bine de doi ani din cauza…

- Bilantul lockdownului din Shanghai a urcat duminica la 87 de morti, in timp de autoritatile din Beijing au cerut „sa se actioneze fara intarziere” dupa o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 in capitala Chinei, transmite AFP. China, care se confrunta de cateva saptamani cu cea mai grava recrudescenta…

- Autoritațile din Sanatate anunța despre decesul unei moldovence de 77 de ani provocat de Covid. Aceasta suferea de alte comorbiditați, cum ar fi diabet zaharat, insuficiența renala acuta, bronhopneumonie.