Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a devenit joi a treia tara din lume ca numar de decese din cauza noului coronavirus, depasind 34.000 de morti, in fata Italiei, dupa un nou record de morti inregistrati in 24 de ore, scrie AFP. Ultimul bilant al Ministerului Sanatatii a raportat 34.021 de decese si 614.941 de cazuri confirmate,…

- Rusia a atins joi pragul de 4.000 de decese provocate de noul coronavirus, potrivit ultimelor cifre oficiale care arata si un recul al noilor contaminari, in pofida marturiilor care atrag atentia asupra saturatiei spitalelor din Sankt-Petersburg, relateaza AFP.Numarul de decese raportate de…

- Inca trei persoane au murit din cauza noului coronavirus, in Romania. Bilanțul a ajuns la 1173. Printre victime și un brașovean de 54 de ani, fara comorbiditați. Deces 1171 Femeie, 78 ani, județ...

- Ministerul Sanatații Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a anunțat decesul a doua femei și un barbat, infectați cu noul coronavirus. Pana la ziua de astazi, 22 mai 2020, virusul Covid-19 a provocat moartea a 237 de persoane din țara noastra.

- Marea Britanie a devenit prima țara din Europa care a trecut de 30.000 de decese prin coronavirus, conform ultimelor cifre guvernamentale, potrivit BBC.Un numar de 30.076 de persoane au murit pana acum in spitale, case de ingrijire și comunitatea mai larga, dupa ce au fost testatate pozitiv la COVID-19.…

- Spania a recenzat miercuri 523 de decese cauzate de pandemia de COVID-19 in 24 de ore, o cifra in scadere dupa cresterea inregistrata marti, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, potrivit AFP. In total, 18.579 de persoane au murit in urma contractarii noului coronavirus, ceea ce face din…

- Ziarul Unirea RECORD NEGRU pentru Spania: 950 de morți in 24 de ore, cel mai mare numar de decese, intr-o zi la nivel mondial In Spania s-a raportat ca 950 de persoane au murit, din cauza infecției cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Depașește astfel 10.000 de decese (10.003 decese) din cauza COVID-19.…

- Papa Francisc a anulat o vizita in Malta, prevazuta pentru data de 31 mai, din cauza crizei legata de noul coronavirus, conform unui anunt dat publicitatii luni de Vatican, transmite DPA potrivit Agerpres. "Din cauza situatiei globale aflate in derulare si in acord cu autoritatile locale si cu biserica,…