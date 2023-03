Brazilia: 700.000 de decese din cauza Covid-19

Brazilia a trecut, saptamana aceasta, pragul de 700.000 de decese provocate de Covid-19, dupa trei ani de la declararea pandemiei. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, Brazilia ocupa locul al doilea in lume in privința numarului de decese provocate de infecția Covid-19. In Brazilia, primul deces din cauza Covid-19 – o femeie in varsta de 50 de ani din Sao Paolo – a fost raportat la 12 martie 2020, marcand inceputul unei lungi crize sanitare care a blocat spitalele, morgile și cimitirele. Un bilanț al deceselor și mai cutremurator a fost inregistrat in SUA, cu 1,1 mililoane de decese,…