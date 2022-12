Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50.000 de brazi vor fi scosi in vanzare de catre Moldsilva pentru sarbatorile de Craciun din acest an.Potrivit reprezentantilor Moldsilva, vor fi pusi in comercializare 45.100 de molizi, 5.300 de pini si suplimentar un numar de 6.100 de verticele (crenguțe).

- Targul de Craciun din Capitala este atracția principala a finalului de ani pentru toți bucureștenii. Astfel, nerabdatori sa guste din preparatele care se vand „ca painea calda”, la targul special organizat in pragul sarbatorilor de iarna, milioane de romani raman uimiți de prețul produselor alimentare…

- Cat costa brazii de Craciun de la Romsilva? Peste 30.000 de pomi scoși la vanzare in 2022 Zeci de mii de brazi de Craciun scosi la vanzare de Romsilva in 2022. Cum prețurile au crescut, era de așteptat ca și Bradul de Craciun sa fie ceva mai scump. Dar, deși in magazine prețurile sunt ceva mai mari,…

- Unul din cele mai importante momente ale Sarbatorilor de iarna este Bradul de Craciun. Mirajul este unul pe masura momentului, iar familia se strange de fiecare data in jurul lui. Dar, prețurile din ziua de azi, din pacate, fac ca și acest moment unic sa devina extrem de scump. De ce spunem asta? Pentru…

- La Bistrița Nasaud, Ocolul silvic municipal a scos la vanzare primii brazi naturali pentru sarbatorile din acest an, la prețuri cuprinse intre 70 si 95 de lei. Oferta include și molizii argintii la ghiveci, care costa pana la aproximativ 140 de lei, in functie de dimensiuni. Brazii ornamentali sunt…

- Desi mai sunt 6 saptamani pana la sarbatorile de iarna, comerciantii au si scos la vanzare brazii de Craciun. In prezent, ofertele sunt doar in mediul online, iar preturile sunt atat pentru brazii naturali, cat si artificiali. Pretul lor depinde de inaltimea copacului.In general, in piete, brazii apar…

- Targul Municipal din Craiova fierbe! Subiectul zilei de ieri, printre comercianti, era mutarea tarabelor cu haine la mana a doua, in Hanul Rosu. Majoritatea vanzatorilor dezbatea la cald decizia primariei si niciunul nu parea multumit. Cu totii sunt foarte revoltati si spun ca aceasta mutare ii va lasa…