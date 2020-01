Operatorii de salubrizare au inceput deja colectarea brazilor de Craciun pe care brașovenii i-au despodobit și pe care ii arunca la gunoi. Cetațenii sunt rugați sa ii depoziteze, la fel ca in fiecare an, in afara platformelor, dar in imediata lor vecinatate, intr-un singur loc, accesibil utilajului. Operatorii ii vor colecta cu utilajele destinate colectarii deșeurilor vegetale sau deșeurilor voluminoase.