Aproape un million de doze de vaccin produs de compania Pfizer / BioNTech ajung luni și marți (14 și 15 iunie) in Romania, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). Tranșa cuprinde 964.080 de doze dintre care peste 99 de mii vor ajunge la Centrul Regional de Depozitare Brașov. Acestea vor fi livrate in doua tranșe, astfel ca o parte vor ajunge luni pe aeroportul din Otopeni, iar marți pe aeroportul din Cluj-Napoca. Vaccinurile vor fi transportate catre centrele de stocare in condiții optime de siguranța, in containere speciale, cu gheața carbonica…