Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai mari targuri de carte de la noi din tara si-a deschis astazi usile. Salonul de carte Bookfest este organizat la un centru expozitional din Chisinau. Iubitorii de lectura trebuie sa stie ca aici pot gasi colectii unice de carte.

- Guvernul bulgar a aprobat, miercuri, un plan de actiune care prevede ca tara vecina va adera la ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), anticamera zonei euro, si de asemenea la uniunea bancara europeana pana la finele lunii iunie 2019, transmite Reuters. In luna iulie a acestui an, Bulgaria…

- Contractul de finantare, in valoare de peste 18 milioane de euro, pentru realizarea unui port turistic de agrement pe malul Borcei va fi semnat in luna septembrie. Proiectul a fost depus la nivel de studiu de fezabilitate si evaluat in cadrul Ministerului Turismului, urmand sa fie depusa autorizatia…

- In timp ce oranduiam cele necesare pentru eventualul deces al Reginei Ana, a sosit vestea incetarii din viața la Spitalul Morges-Elveția, la 1 august 2016, inceputul Postului Adormirii Maicii Domnului. La 18 septembrie 1923, dupa praznicul Nașterii Maicii Domnului (8 septembrie) și dupa Inalțarea Sfintei…

- Mecanismul de cooperare si verificare (MCV) al Comisiei Europene s-a dovedit un obstacol nu numai pentru aderarea Bulgariei la spatiul Schengen, ci si pentru intrarea in zona euro. Aceleasi conditii stricte se vor aplica si Bucurestiului.

- La 18 iulie 2018, Consulatul Romaniei la Solotvino a gazduit lansarea carții ”Maramureșenii și Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, lucrare scrisa de dr. Ilie Gherheș, istoric, șef de secție in cadrul Muzeului Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș. Introducerea autorului a fost realizata…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri seara, la Salonic, ca a discutat cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si cu premierii Greciei si Bulgariei, Alexis Tsipras si Boiko Borisov, despre punctele comune de pe agenda europeana, dar si în domenii de

- Bulgaria se confrunta cu un declin de 5% al rezervarilor pentru turistii rusi, comparativ cu anul trecut, a afirmat marti ministrul Turismului, Nikolina Angelkova, inaintea inceperii unei reuniuni dedicate sectorului, transmite Novinite, informeaza AGERPRES . “Aceasta nu este cifra finala – si cred…