S-a aflat sursa mirosului insuportabil care „a pus stapanire” pe Brasov, ingrasamintele agricole de pe camp, anunța Brașov.net, vorbind despre problema semnalata de mai mulți cetațeni ai municipiului, in ultimele zile. Ingrasamintele sunt permise chiar daca in aer este raspandit un miros foarte urat, informeaza Garda de Mediu. „In ultima saptamana ne-am confruntat cu apariṭia unor mirosuri persistente, care au creat un puternic disconfort olfactiv, resimțit in mai multe zone din municipiul Brașov și imprejurimi (Stupini, Sanpetru, Harman, Tarlungeni), provocat de administrarea de ingrasaminte…