Braşov: Doi elevi, de 7 şi 11 ani, din Şinca - cercetaţi după ce ar fi dat o spargere la şcoală Doi copii, cu varste de 7 si 11 ani, din localitatea brasoveana Sinca, sunt cercetati pentru furt, dupa ce ar fi patruns in scoala din localitate, dupa ore, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.



"Politistii au fost sesizati de catre directorul unei unitati de invatamant din localitatea Sinca, judetul Brasov, cu privire la faptul ca, in sediul scolii pe care o administreaza, au patruns doua persoane care au sustras mai multe bunuri. In temeiul sesizarii, s-a constituit echipa operativa care s-a deplasat la fata locului, iar in urma cercetarilor efectuate au stabilit faptul ca, dupa…

Sursa articol: agerpres.ro

