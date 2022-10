Stiri pe aceeasi tema

- PROTESTE in Franța: Peste 200 de manifestații in marile orașe – Oamenii sunt revoltați din cauza salariilor mici. Oamenii au ieșit in strada in Franța. Angajații din transporturi, educație și servicii publice au protestat din cauza salariilor și pensiilor mici. Oamenii sunt revoltați de noua reforma…

- Presedintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau francez Emmanuel Macron la 1 decembrie la Washington, pentru o vizita de stat, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, potrivit AFP. „Aceasta vizita va fi o dovada a profunzimii si fortei relatiei dintre SUA si…

- Dupa aproape trei luni petrecute intr-o inchisoare din Paris, prințul Paul al Romaniei a fost eliberat, dar a fost plasat sub control judiciar de judecatorii Curții de Apel din capitala Franței. Condamnat in Romania definitiv la trei ani și patru luni de inchisoare cu executare, Prințul Paul mai are…

- Productia de vin a Frantei este asteptata sa isi revina in acest an, dupa ce in 2021 a fost afectata de inghet, insa agravarea secetei ar putea limita volumele, a anuntat marti Ministerul francez al Agriculturii, informeaza Reuters. Conform primelor estimari pentru 2022, productia de vin a Frantei ar…

- Guvernul francez si cel al Emiratelor Arabe Unite (EAU) au semnat luni un acord strategic de cooperare in domeniul energetic, a anuntat executivul de la Paris, informeaza Reuters. Parteneriatul isi propune sa identifice proiecte de investitii comune in Franta, EAU sau in alte parti, in domeniile energiilor…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a comemorat ieri 80 de ani de la deportarea familiilor de evrei de la Vel d’Hiv, prilej cu care a avertizat impotriva revizionismului istorici si a antisemitismului, relateaza Reuters. In 16-18 iulie 1942, circa 13.000 de evrei au fost adunati pe velodromul de…

- Franta sarbatoreste marti Ziua Nationala prin traditionala parada militara de 14 Iulie pe celebrul bulevard parizian Champs-Elysees, insa revenirea razboiului la portile Europei da un caracter aparte acestei defilari, la care un loc de cinste il vor avea tarile de pe flancul estic al NATO si trupele…

- Planificata nationalizare a grupului de utilitati Electricite de France SA (EDF) nu va avea ca rezultat majorarea facturilor la electricitate pentru gospodariile franceze, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Guvernului, Olivier Veran, transmite Reuters. „Nationalizarea EDF nu va avea impact…