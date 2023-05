Branko Ruzic, ministrul sarb al Educației, a demisionat, duminica, in urma tragediei de la o școala primara in care au opt elevi și un paznic au fost uciși și a unui alt atac produs in ziua urmatoare, transmit Reuters și Agerpres. „In calitate de persoana responsabila si bine crescuta, in calitate de profesionist in indeplinirea tuturor atributiilor publice pana in prezent si in calitate de parinte si cetatean al Serbiei, am luat decizia rationala de a demsiona”, a declarat Ruzic in scrisoarea de demisie adresata premierului. Serbia se afla in stare de soc si in doliu in urma acestor doua atacuri…