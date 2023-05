Artistul și compozitorul Brando lanseaza o noua piesa plina de farmec estival, Burn It Down. Cu o chitara ritmica și un stil vocal unic, aceasta piesa ii va face pe ascultatori sa iși doreasca sa se alature petrecerii și sa danseze pana dimineața. Burn It Down este o piesa inspirata de spiritul verii și de aventurile pe care ni le pregatesc nopțile lungi de vara. Cu un ritm vibrant și un stil vocal puternic, Brando ne invita la petrecere și ne indeamna sa ne distram impreuna pe ringul de dans. Aceasta piesa promite sa fie cea mai buna alegere pentru distracție, așa ca nu rata vibrația verii și…