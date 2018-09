Principalul suspect privind atacul asupra celor doi baschetbalisti americani de la ACS Cuza Sport, injunghiati in noaptea de sambata spre duminica la o terasa din centrul Brailei, interlopul brailean Daniel Gabriel Husein, cunoscut sub porecla de "Dasaev", s-a predat in urma cu cateva minute.



"S-a predat direct la Parchetul de pe langa Tribunalul Braila, nu s-a predat la politie. In momentul de fata, colegii mei s-au dus la Parchet", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Dan.



Interlopul "Dasaev" a fost condamnat in trecut, in Spania, pentru…