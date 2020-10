Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila a hotarat, luni, ca se instituie obligativitatea purtarii permanente a mastii de protectie in municipiul Braila si in 13 localitati din judet, unde incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile depaseste 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, potrivit informatiilor facute publice de subprefectul judetului Braila Simona Draghincescu, delegat cu atributii de prefect. "Se instituie obligativitatea purtarii permanente a mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in urmatoarele…