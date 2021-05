Stiri pe aceeasi tema

- Brad Pitt si Angelina Jolie vor imparti custodia copiilor, dupa ce un judecator a decis in favoarea actorului in procesul inceput in urma cu cinci ani. Actrița spune, insa, ca i se refuza „un proces echitabil”. Angelina Jolie a declarat, dupa ce judecatorii au decis in favoarea actorului in…

- Dorinel Munteanu (52 de ani), antrenorul care a cucerit titlul cu Oțelul Galați in urma cu 10 ani, a vorbit la GSP Live despre situația echipei pe care a dus-o in 2011 pana in grupele Champions League. Fara angajament de aproape un an, pe Dorinel Munteanu l-a cuprins nostalgia vorbind despre performanța…

- BerbecAcordați mai multa atenție acțiunilor care pot afecta viitorul vostru pe termen lung. Graba strica treaba.TaurPrimiți o veste excelenta la prima ora și tot ce faceți astazi o sa aiba legatura cu acest lucru. Este posibil sa fie legat de concediu.GemeniSimțiți gustul victoriei și nu vreți sa va…

- Inotatoarea ungara Katinka Hosszu a cucerit al 14-lea titlu de campioana europeana din cariera sa, impunandu-se in finala probei feminine de 400 m mixt din cadrul campionatelor continentale, luni seara la Budapesta, potrivit Agerpres. Foto: (c) Tamas Kovacs/EPA Hosszu…

- Cinefilii care au tanjit dupa prezenta vedetelor pe covorul rosu vor avea parte de ceea ce isi doresc, ceremonia Oscarurilor de saptamana viitoare oferindu-le posibilitatea sa admire idoli precum Harrison Ford, Brad Pitt si Reese Witherspoon, in persoana si in tinuta de gala, nu in pijama, prin Zoom,…

- Semnele la care trebuie sa fie atenți cei vaccinați cu serul Astra Zeneca. Simptomele unei posibile tromboze. Agenția Europeana a Medicamentului a facut publica o lista cu semnele la care ar trebui sa fie atenți cei vaccinați cu serul AstraZeneca. Persoanele vaccinate trebuie sa ceara imediat ajutorul…

- Primaria a renuntat la concursul pentru functia de director executiv la Directia de digitalizare. Informatia apare intr-un comunicat al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP). Agentia s-a autosesizat in urma unor materiale din presa si a facut o actiune de control. Presa a relatat ca acest…

- Este aproape sigur. Ilie Nastase divorțeaza din nou. Ilie și Ioana Nastase au fost protagoniștii mai multor scandaluri publice, ultimul lasandu-se cu acuzații de violența conjugala. Deși s-au impacat dupa episodul controversat, se pare ca cei doi vor acum sa divorțeze. „Da, Ioana divorțeaza.…