Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 august in jurul orei 22.55, polițiști din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Feldioara, in timp ce se aflau in executarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnal regulamentar de oprire, prin intermediul semnalelor acustice și luminoase ale autospecialei din dotare, unui barbat care conducea…

- Urmarire prin tot orașul, in noaptea de joi spre vineri, la Timișoara. Mai multe echipaje de poliție au gonit dupa un adolescent pe motocicleta care plecase sa duca o fata acasa. Baiatul nu a oprit la semnalele polițiștilor pentru ca nu avea permis de conducere.

- Polițiștii de frontiera din Satul Mare au tras mai multe focuri de arma catre un grup de cinci barbați dupa ce aceștia au agresat echipajul care i-a oprit pentru control, conform unui comunicat al Poliției de Frontiera. Conform sursei citate, sambata, in jurul orei 03.30 dimineața, un echipaj din sectorul…

- Polițiștii de frontiera din Satu Mare au impușcat, in noaptea de vineri spre sambata, doi barbați. Aceștia faceau parte dintr-un grup de cinci persoane, care nu a oprit atunci cand a fost somat de oamenii...

- Polițiștii de frontiera din Satu Mare au impușcat, in noaptea de vineri spre sambata, doi barbați. Aceștia faceau parte dintr-un grup... The post Doi barbați au fost impușcați in vestul țarii, dupa ce nu au oprit la somațiile polițiștilor de frontiera appeared first on Renasterea banateana .

- In cursul noptii trecute, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au depistat 2 tineri de 17 ani, din Craiova, in timp ce incercau sa sustraga bunuri de la un autoturism. Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova au fost sesizați de un barbat de 41 ani, din municipiu, ca in fața unui bloc din localitate,…

- Un sofer care nu a oprit la semnalul unui echipaj rutier pe o strada din Pitesti a fost urmarit si prins de politisti, luni, in urma verificarilor ulterioare constatandu-se ca barbatul avea permisul de conducere suspendat, informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO Bataie in parcarea unui magazin:…

- Un barbat din municipiul Campulung Muscel, care avea permisul de conducere suspendat, a fost retinut dupa ce nu a oprit la semnalul politistilor, agentii fiind nevoiti sa-l urmareasca si sa faca uz de arma pentru a-l opri noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Inspectoratul…