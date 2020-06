Braconieri la Dunăre, descoperiţi de poliţiştii ialomiţeni Peste 300 de metri de plase din nailon, 2 plase monofilament, 2 cu fir textil, un motor de barca precum si aproximativ 20 de kilograme de peste au descoperite de politistii ialomiteni pe malul Dunarii, in zona localitatii Giurgeni, intr-un vagon amplasat ilegal. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O jerba a fost depusa pe apele Dunarii vineri la Budapesta, langa podul Margareta, la un an de la tragedia in care 28 de oameni si-au pierdut viata in urma coliziunii dintre o nava de agrement si un vas de croaziera, transmite MTI, potrivit Agerpres. Echipajul navei Millennium a companiei Panorama…

- Un barbat a murit, duminica, la Galati, dupa ce a fost scos din apele Dunarii de pompierii militari, a precizat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati pentru Agerpres.Conform ISU Galați, un echipaj SMURD si o barca de la Detasamentul de Pompieri Galati au fost solicitate sa intervina pentru…

- Actorul Gregory Tyree Boyce, cunoscut din franciza „Amurg/ Twilight", a murit la 30 de ani. Actorul si iubita sa au fost descoperiti morti intr-un apartament din Las Vegas, potrivit mediafax.ro.Citește și: Seceta din Romania a ajuns in presa internaționala: efectul de domino menționat de Reuters…

- 117 argeșeni, amendați pentru incalcarea restricțiilor de circulație de polițiști. Alți 17, sancționați de jandarmi. In ultimele 24 de ore, angajați ai Poliției, Jandarmeriei, Poliției Locale și Armatei au participat la mai multe acțiuni pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul COVID-19 in județul…

- Polițiștii au indisponibilizat 15 arme, 900 de cartușe, dispozitive de iluminare, optice si de vedere pe timp de noapte, in urma a 12 percheziții efectuate joi la persoane banuite ca ar fi confectionat si modificat arme, munitii si componente esentiale ale acestora, in scopul utilizarii lor in activitati…

- Doi tineri din satul Salsig care au furat o drujba din gospodaria unei femei au fost descoperiti cu ajutorul cainelui politist Teba, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Maramures.Potrivit sursei citate, femeia a apelat 112, precizand ca persoane necunoscute au reusit…

- Politistii de frontiera din judetul Constanta au confiscat, in urma unor actiuni pentru prevenirea si combaterea braconajului piscicol, peste 350 de kilograme de peste, 1.355 de metri de plase de pescuit, o ambarcatiune cu motor si un autoturism, a anuntat, luni, Garda de Coasta. Conform…

- Politistii italieni i-au facut proces-verbal unui barbat de pe mica insula Ischia, in apropiere de Napoli, care se plimba de cateva ore pe strada cu doua sacose cu cumparaturi, in ciuda interdictiei guvernului, fiind dat de gol de ora de pe bonul fiscal, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Un barbat…