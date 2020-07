Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a susținut miercuri o conferința de presa la sediul PNL, dupa ședința Biroului Executiv Național in care conducerea partidului a validat candidaturile pentru alegerile locale. Orban a precizat ca nu au fost inca validate candidaturile pentru sectoarele din București, unde se…

- Premierul, Ludovic Orban, a anunțat ca PNL a validat joi, in ședința Biroului Permanent Național, candidații pentru primarii, cu excepția județelor Braila, Giurgiu și Bihor, iar pentru București decizia a fo...

- E decizie surpriza in PNL. Candidații pentru primarii au fost validați, deși exista orașe sau localitați care fac excepție. PNL a validat joi, in ședința Biroului Permanent Național, candidații pentru primarii, cu excepția județelor Braila, Giurgiu și Bihor, iar pentru București decizia a fost amanata,…

- Pana astazi, 28 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.313 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.814 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național…

- Pana astazi, 19 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.191 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.166 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.302 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 223 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.286 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 199 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.244 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 180 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…