- Performanta de exceptie pentru sportul buzoian! Ovidiu Ionescu s-a calificat duminica seara la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din aceasta vara, in proba de simplu a intrecerilor de tenis de masa. Sportivul buzoian a obtinut aceasta performanta uriasa in urma turneului european de calificare care a avut…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a primit vizita E.S. Andrew Noble LVO, ambasadorul Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania. Temele de discuție au vizat realitațile sportive din cele doua țari și strategia naționala a acestora in acest domeniu, precum și viziunea cu privire la…

- Gheorghe Morosan a fost pus oficial sub acuzare pentru omor calificat. El a fost detubat vineri de medicii Spitalului judetean din Bacau, dupa operatia pe care i-au facut-o, iar anchetatorii au mers sa-l audieze.

- Un barbat de 58 de ani din Sibiu a fost retinut dupa ce si-ar fi ucis prietenul, in varsta de 72 de ani, in urma unui conflict iscat pe fondul consumului de alcool. Suspectul ar fi tranșat trupul victimei dupa care l-a aruncat in raul Cibin, transmite Agerpres. Totul s-ar fi intamplat in urma cu o saptamana,…

- Suspectul acuzat de uciderea unui barbat acum 3 zile la Carpineni, raionul Hancești, a primit 30 de zile de arest. Decizia a fost luata astazi de magistrații Judecatoriei Hancești. Victima, care fusese injunghiata, a murit ieri, pe patul de spital.

- Ediție speciala a Gazetei Sporturilor, astazi, in ziua in care Octavian Bellu implinește 70 de ani. Supliment de 6 pagini acum la chioșcuri și pe platforma digitala - AICI. In interviul-eveniment, acordat ziarului, cel mai medaliat antrenor din istoria sportului mondial vorbește despre un moment petrecut…

- Din anul 2000, o strada din Constanta poarta numele Maresalului Ion Antonescu. Dupa ce primarul Vergil Chitac a declarat ca sunt controverse privind rolul jucat de maresal in istoria Romaniei, Institutul Elie Wiesel il acuza de atitudine sfidatoare.