Stiri pe aceeasi tema

- Bibliotecarul Anului 2022 in județul Argeș Magda Patran, de la Biblioteca Comunala Rucar, a primit premiul de Bibliotecarul Anului 2022 in județul Argeș. Titlul a fost acordat in urma unei selecții care a vizat mai multe tipuri de activitați desfașurate in bibliotecile din județ. La Biblioteca din Rucar,…

- Catalin Gherzan denunța atitudiunea instituțiilor statului in cazul primarului Cherecheș Fuga primarului Cherecheș dupa condamnare demonstreaza un nou eșec al instituțiilor din subordinea MAI și a Ministerului Justiției. ”Demiterile din Poliție dupa acest eșec au avut loc la solicitarea premierului.…

- Proiect Erasmus+ Our Green Heritage Awareness – liceenii de la C. N. Al. Odobescu indeamna la responsabilitate fața de mediu! Astazi, 22 noiembrie 2023, Colegiul Național „Alexandru Odobescu” a desfașurat, in Piața Primariei, o acțiune menita sa creasca gradul de responsabilitate fața de mediu in comunitatea…

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in țari din Africa, printre care Kenya , are mize economice inexistente, in opinia unui analist, in vreme ce costurile financiare ale deplasarii sunt considerabile. Și, totuși, ce putem primi noi și, implicit, Klaus Iohannis de la Kenya ? Niște mailu-uri „cum ca am…

- 5 barbați, banuiți de savarșirea unor infracțiuni de braconaj, au fost reținuți 5 barbați, banuiți de savarșirea unor infracțiuni de braconaj, cu varste care pornesc de la 20 de ani, pana la 47 de ani, au fost reținuți de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș in urma…

- Circulatia pe Transfagarasan si Transalpina se inchide incepand de luni, ora 8:00, din cauza conditiilor meteorologice, informeaza vineri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Avand in vedere scaderea temperaturilor la altitudine, a intensificarii bruste a vantului,…

- Accident cu motociclist, la Recea In seara zilei de 30 octombrie a.c., in jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești au fost sesizați, cu privire la faptul ca, in localitatea Recea a avut loc un accident rutier in care este implicat un motociclist. La fața locului s-au deplasat…

- Tractor cuprins de flacari la Baiculești Un incendiu s-a produs la un tractor pe un camp din comuna Baiculești. Au intervenit pompierii pentru stingerea incendiului și acordarea ingrijirilor medicale la nevoie. Nu s-au anunțat victime. Incendiul a afectat intregul tractor, fiind distruse o mare parte…