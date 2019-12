Stiri pe aceeasi tema

- "Avengers: Endgame" a pus capat dominatiei de 10 ani a lungmetrajului "Avatar" in box-office-ul mondial din toate timpurile si a devenit in 2019 filmul cu cele mai mari incasari din istoria cinematografiei, dupa ce a vandut bilete in valoare totala de 2,79 miliarde de dolari. Filmul…

- Disney, impulsionat de incasarile de 919,7 milioane de dolari obtinute de filmul de animatie „Frozen II", a devenit duminica primul studio din istoria cinematografiei care a reusit sa depaseasca pragul de 10 miliarde de dolari in box-office-ul sau anual, informeaza deadline.com.

- Lungmetrajul „Frozen 2“ a debutat in box office-ul nord-american de weekend cu incasari de 127 de milioane de dolari, stabilind un record pentru o animatie lansata in luna noiembrie. In Romania, filmul Disney a avut al doilea cel mai bun weekend de debut al anului dupa „Razbunatorii: Sfarsitul jocului“.

- Lungmetrajul "Joker", dedicat unui personaj inspirat din universul benzilor desenate, a depasit weekendul trecut pragul incasarilor de 1 miliard de dolari in box-office-ul mondial, devenind primul film de categorie "R" care a reusit o astfel de performanta, informeaza luni bbc.com. Potrivit sistemului…

- Cifrele finale ale weekendului 25 - 27 octombrie arata ca, de fapt, „Maleficent: Mistress of Evil” al Disney a depasit cu putin „Joker” al Warner Bros., astfel ca ierarhia box office-ului a fost schimbata, informeaza Variety, potrivit news.ro.Al doilea film „Maleficent”, cu Angelina Jolie…

- Pentru a aplica, tot ce trebuie sa faceti este sa completati un chestionar si sa trimiteti o recenzie video a filmului dvs. Disney preferat. Daca sunteti ales, va trebui sa vizionati 30 de filme sau emisiuni TV complete pe Disney + de pe 12 noiembrie timp de 30 de zile. Veti fi recompensat cu 1.000…