Box – C.E. pentru Juniori/ Prefacerea bronzului în aur George Marin Nu trebuie sa va gandiți la cine știe ce pase magice sau la experimente de alchimie, ci ne referim la ceea ce s-a intamplat in ultimele trei zile ale competiției – pentru ca și joi au avut loc unele semifinale ale disputelor feminine – cand cei calificați in semifinale au incercat sa schimbe bronzul cuvenit in argint sau aur. Din pacate, neconcordanța dintre programarea galelor și apariția numerelor ziarului nostru ne pune in imposibilitatea de a publica inca de astazi numele celor care au devenit campioni europeni in galele de duminica. O vom face in numarul urmator al ziarului,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar pugilist pregatit de CSM Ploiesti a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la europenele de box pentru juniori, dupa finala categoriei „52 kg”. Sportivul pregatit la club de Titi Tudor si la Centrul Olimpic de la Braila de George Pertea si Marian Pita a trecut in semifinale de bulgarul…

- Mai sunt doar doua 24 de ore pana cand Ploiestiul va deveni capitala boxului juvenil european, Sala Sporturilor Olimpia urmand sa gazduiasca, in perioada 21-30 iulie, Campionatul European de Box pentru Juniori, competitie pe care Federatia Romana de Box o va organiza, sub egida European Boxing Confederation…

- Ucraina a primit bombe cu dispersie din Statele Unite, muniții interzise in peste 100 de țari, dar s-a angajat sa le foloseasca doar pentru a disloca concentrarile de soldați inamici. Valeri Shershen, un purtator de cuvant al districtului militar Tavria, a confirmat joi un anunț al comandantului sau…

- Sportivii sectiei de box a CSM Ploiesti au participat, in ultima saptamana, la Cupa Romaniei la Box pentru Seniori U22 si Cadeti, reusind sa obtina o medalie de aur si doua de bronz in cadrul competitiei de la Targu Jiu!Pe cea mai inalta treapta a podiumului a urcat Marian Ghinoiu, la categoria de greutate…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a parasit cladirea Ministerului rus de Externe, la care a fost convocat luni, 26 iunie . Astfel, potrivit diplomatului, el a vorbit cu oficialii ruși despre relațiile bilaterale. Potrivit agenției ruse de presa TASS, ambasadorul Lilian Darii s-a…

- Este vorba despre o noua lege pentru creșterea siguranței in trafic și atingerea obiectivelor privind reducerea poluarii, prin care anumite municipii mari vor trebui sa stabileasca, in urmatorii ani, zone cu emisii scazute. Legea a fost oficializata cu cateva zile in urma.Astfel, in zonele bine stabilite…

- UPDATE 10.00 - Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a ordonat ca adaposturile sa fie operaționale 24 de ore din 24, dupa acuzațiile potrivit carora trei persoane care au fost ucise de resturile cazute in urma unui atac cu rachete rusești au ramas blocate in afara unui adapost antiaerian „incuiat”. Trei…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sosit sambata in orasul japonez Hiroshima pentru a se intalni cu liderii celor mai bogate democratii din lume, din G7, si pentru a sustine apararea impotriva invaziei Rusiei asupra tarii sale, transmite News.ro. Prezenta lui Zelenski la summit-ul Grupului…