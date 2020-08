Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul Valtteri Bottas va continua la echipa Mercedes și in 2021. Dupa un inceput de sezon excelent pentru constructorul german, a venit și vestea ca perechea Hamilton – Bottas ar putea continua și in urmatorul sezon din Marele Circ. Constructorul german a decis sa transmita veștile bune chiar inainte…

- Dupa cursa de la Silverstone de saptamana trecuta, familia Formulei 1 a ramas in Marea Britanie in așteptarea celei de-a doua etape pe același circuit. Dupa victoria norocoasa obținuta duminica cu o pana in ultimul tur, Lewis Hamilton și-a extins avansul in clasamentul general in fața coechipierului…

- Cu numai o zi inainte de startul celui de-al doilea Mare Premiu de la Silverstone din acest sezon, Mercedes a anunțat semnarea unui nou contract cu Valtteri Bottas. Echipa germana susține ca finlandezul va ramane la echipa "cel puțin pana la sfarșitul sezonului 2021", element care sugereaza ca noul…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, va pleca din pole position duminica, in Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1, pe circuitul de la Silverstone (5,891 km). In calificari, Hamilton l-a devansat pe coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas,…

- Al treilea Mare Premiu al sezonului 2020, cel al Ungariei, i-a adus lui Lewis Hamilton al 90-lea pole position din cariera, iar lui Lance Stroll locul al treilea in calificari Din nou concurand parca intr-o categorie separata, monosporturile Mercedes au acaparat prima linie a grilei dupa calificarile…

- Dupa dominatia Mercedes din primele doua curse din Austria, Formula 1 s-a deplasat in Ungaria, iar primele doua sesiuni de antrenamente au confirmat forma buna a germanilor Mercedes, dar in acelasi timp au consemnat si o surpriza din partea Scuderiei Ferrari. Lewis Hamilton a stabilit cel mai bun timp…

- Mercedes a confirmat din plin statutul de favorita pentru debutul noului sezon competițional al Formulei 1 și a dominat fara emoții calificarile de pe circuitul Red Bull Ring. Valtteri Bottas a stabilit cel mai bun timp in calificari și va pleca din pole position dupa ce a fost cronometrat cu 1:02.939,…

- Campionul mondial en titre din Formula 1, britanicul Lewis Hamilton, a revenit pentru prima oara la antrenamente, dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, pilotand un monopost pe circuitul de la Silverstone, scrie dpa. Prototipul condus de Hamilton a fost unul din 2018 in conditiile in…