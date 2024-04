Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen (Red Bull) a caștigat, duminica, cursa din Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei. Campionul mondial en-titre a fost urmat de coechipierul sau Sergio Perez (locul 2, Red Bull) și de rivalul Carlos Sainz (locul 3, Ferrari). Verstappen și-a impus supremația la Suzuka, dupa ce a plecat din…

- Incident infiorator in cursa de Formula 1 din Australia, cu George Russell (26 de ani, Mercedes) in prim-plan. In ultimul tur al cursei din Australia, 58/58, George Russell era al șaptelea și „vana” pilotul din fața, pe Fernando Alonso (Aston Martin). Russell a forțat in virajul 6, a scapat monopostul…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza News.ro.Verstappen a fost in pole position si in prima etapa a sezonului, in Bahrain, cursa pe care a si castigat-o.La…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a declarat, miercuri, ca Formula 1 traieste "un moment crucial" in istoria sa, din cauza unei serii de controverse din afara pistei care ii afecteaza imaginea in acest inceput de sezon, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Dupa "cazul Horner", managerul general…

- Spaniolul Carlos Sainz de la echipa Ferrari a dominat in cea de-a treia sesiune de antrenamente libere inaintea Marelui Premiu al Bahrainului, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, desfașurata vineri pe circuitul Sakhir, conform informațiilor furnizate de AFP. Sainz a fost urmat de compatriotul…

- Lewis Hamilton și coechipierul sau George Russell conduc clasamentul timpilor din antrenamentele ce preced cursa de debut a sezonului de Formula 1, din Bahrain. Surprinzatoarea dubla Mercedes e urmata de Alonso. Triplul campion mondial, Max Verstappen, a fost doar al șaselea cu Red Bull. Septuplul…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Ferrari) a realizat cel mai bun timp joi, in a doua zi de teste dinaintea noului sezon de Formula 1, pe circuitul Sakhir din Bahrain, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Carlos Sainz a fost mai rapid cu 758/1000 decat mexicanul Sergio Perez (Red Bull) si cu mai mult de…

- David Coulthard (52 de ani), fost pilot de Formula 1 cu 246 de curse la activ pentru Williams, McLaren și Red Bull Racing, ii sfatuiește pe cei de la Mercedes sa-l transfere pe Fernando Alonso (42) in momentul in care Lewis Hamilton (39) va face trecerea la Ferrari. David Coulthard este unul dintre…