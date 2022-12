Injectarea de tozina botulinica este o practica care ar putea fi eficace contra unor dureri plantare, in special in cazul femeilor care poarta pantofi cu tocuri. Toxina botulinica este cunoscuta pentru capacitatea de a atenua semnele vizibile ale varstei. Dar iata ca ea este asociata și cu alte indicații. Botoxul ar ajuta la atenuarea durerilor plantare induse in special de pantofii cu tocuri foarte inalte. In partea interna a bolții plantare și la nivelul metatarsofalangelor exista puncte de sprijin, chiar inaintea degetelor. Ele sunt mai accentuate in cazul femeilor care poarta tocuri foarte…