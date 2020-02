Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime considera ca FC Botosani este o echipa prea mica pentru a se lupta la campionat si a anuntat ca trupa lui Marius Croitoru are un alt obiectiv. Finantatorul moldovenilor a avut un raspuns inedit in momentul in care a fost intrebat de sansele formatiei sale la titlu.Finantatorul…

- Programul din play-off a fost stabilit o data cu victoria celor de la Botoșani, scor 2-1, in fața Iașiului, in ultimul meci al sezonului regulat. Formația lui Marius Croitoru va debuta in prima etapa pe teren propriu cu FCSB. CFR Cluj a terminat sezonul regulat pe primul loc și va avea, cel puțin aparent,…

- FCSB // Deși cluburile din strainatate apeleaza din ce in ce mai mult la psihologi și la sesiuni de mental-coaching pentru jucatori, Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, nici nu vrea sa auda de așa ceva! Intr-o intervenție avuta in aceasta dimineața la Pro X, finanțatorul roș-albaștrilor a comentat…

- FCSB - CRAIOVA // Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat ca este in cautarea unui fundaș central. Fotbalistul dorit este Andrei Chindriș, 20 de ani, de la FC Botoșani. Deși Andrei Miron, celalalt fundaș de la FC Botoșani, declara dupa victoria cu Dinamo ca ar merge la FCSB (Detalii AICI), Gigi Becali…

- Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-1 in partida susținuta joi seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața echipei FC Botoșani. Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Vali Mihaila (’19), Alex Cicaldau (’28) și Bogdan Vatajelu (’90+2). Pentru moldoveni a inscris Ofosu (’39). La finalul…