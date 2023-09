Botoșănean căutat de polițiști după ce a plecat de acasă și nu a mai dat niciun semn Sambata, 16 septembrie 2023, am fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, de 74 de ani, din comuna Mihalașeni, a parasit domiciliul, in data de 14 septembrie 2023, iar pana in prezent nu a revenit și nici nu și-a contactat familia. Semnalmente: 1,70 m inalțime, aproximativ 60 de kg, ochi caprui, par […] Articolul Botoșanean cautat de polițiști dupa ce a plecat de acasa și nu a mai dat niciun semn apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

