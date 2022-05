Stiri pe aceeasi tema

- Organizația de hakeri Killnet a declanșat un atac de amploare impotriva unor instituții publice și private din Romania. Aceasta anunța pe Telegram ca a lovit sisteme ale unor spitale și aeroporturi.

- Lista adreselor IP utilizate pentru atacuri cibernetice in contextul razboiului din Ucraina a crescut exponential in weekend-ul care a trecut, odata cu actiunile impotriva unor site-uri ce apartin de institutii publice sau organizatii private din Romania, a avertizat, luni,

- Specialiștii in securitate cibernetica ai Serviciului de Telecomunicații Speciale au blocat mii de atacuri malițioase in acest sfarșit saptamana. Aceste atacuri au vizat site-urile unora dintre cele mai importante instituții din Romania. Este o creștere semnificativa, pe anumite pagini web depașindu-se…

- Specialistii in securitate cibernetica din cadrul STS au blocat, in acest weekend, mii de atacuri cibernetice care au vizat cele mai importante institutii publice din Romania. Ca urmare a solicitarilor de presa in contextul evenimentelor de securitate cibernetica din ultimele zile, Biroul de presa al…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a transmis un avertisment important pentru romani in cursul zilei de sambata, 30 aprilie 2022. Se pare ca Romania este ținta unor atacuri de tip ransomware la scara larga venite din partea unor hackeri.

- „Azi 30 Aprilie la aproximativ orele 2:30 AM site-ul www.dnsc.ro a fost subiectul unui atac de tip DDoS. La orele 8:30AM site-ul web a fost deja repus in funcțiune, fara dificultați”, a precizat DNSC, intr-un comunicat publicat sambata.Potrivit DNSC, autoritatea competenta in materie de securitate cibernetica…

- Circa 20.000 - 30.000 de atacuri cibernetice sunt detectate zilnic in Romania, a afirmat Dan Cimpean, directorul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), in cadrul Cybersecurity Forum.

- Bitdefender , lider global in domeniul securitații cibernetice, a anunțat ca și-a extins colaborarea cu Directoratul Național de Securitate Cibernetica din Romania (DNSC) pentru a oferi gratis expertiza in domeniul securitații cibernetice, informații despre amenințari informatice, dar și tehnologie…