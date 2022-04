Boslen a lansat piesa FALLEN STAR

Stiri pe aceeasi tema

- Jack Savoretti a lansat single-ul “Dancing Through The Rain”. Piesa este a doua melodie noua care va fi disponibila pe Europiana Encore, o ediție speciala extinsa a albumului sau. Noul proiect va fi lansat pe 20 mai. Redata in premiera in emisiunea de dimineața de la Radio 2, „Dancing Through The Rain”…

- Ioan Popovici, solistul formației FlareHead a lansat prima sa piesa sub nume propriu, single-ul Voyager avand parte și de un videoclip. „Prima mea piesa vorbește despre puterea de a schimba lucrurile, de a ne schimba propriul destin… de a avea aceasta curiozitate… de a-ți asuma acest risc. Pentru mine…

- Ieri, 11 martie 2022, rockstarul din Marea Britanie, YUNGBLUD, a lansat single-ul „The Funeral”. Piesa vine insoțita și de videoclipul muzical, in care iși fac apariția și legendarii Ozzy & Sharon Osbourne. Premiera videoclipului a fost transmisa live pe MTV Live, MTVU și pe toate posturile MTV la nivel…

- Dupa ce ne-am petrecut toata vara dansand in același ritm cu beat-urile up-tempo ale single-ului de vara al Alexandrei Stan, „Come Into My World”, iar toamna ne-a fost acaparata de piesa nostalgica, „Tokyo”, Alexandra Stan a revenit cu primul ei single din 2022, intitulat „Bad at Hating You”. „Bad at…

- Single-ul “N-am stare” este o piesa cu o incarcatura emotionala puternica, inspiratie fiind viata personala a artistei Dominique. Aceasta povesteste ca recent a incheiat un capitol important din viata ei, un basm devenit toxic, iar piesa descrie sentimentele pe care le-a dezvoltat spre finalul relatiei. …

- Rapper-ul și cantarețul R&B algerian, Soolking, a revenit cu o piesa menita sa induca starea de bine și atmosfera zilelor toride de vara, intitulata „Suavemente”. Single-ul cu beat up-tempo, vine insoțit și de videoclip, și pune in valoare, dintr-o perspectiva fresh și captivanta, hit-ul „Suavemente…

- Connect-R și Mario Fresh au colaborat pentru prima data și au lansat melodia „Umbre”. Cei doi artiști au surprins pe toata lumea cu noua piesa, iar pentru videoclip s-au folosit explozii reale.Connect-R este impresionat de talentul tanarului artist, iar Mario Fresh și-a indeplinit unul dintre visurile…

- Vince Staples a lansat noul sau single „Magic”. Piesa produsa de Mustard este primul single de pe viitorul sau album foarte așteptat Ramona Park Broke My Heart. Dedicat orașului sau natal – cartierul Ramona Park din Long Beach, CA – noul album va fi lansat in aprilie 2022. „Este un simbol al casei”,…