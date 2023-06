Bose recheamă peste 1 milion de subwoofere Dupa ce a identificat 21 de cazuri la nivel global in care modulele de bass au produs scantei ori au inceput sa se topeasca, inclusiv trei situatii in care focul s-a extins, Bose a impus o rechemare in service a produselor afectate. Sunt vizate, astfel, peste un 1 milion de subwoofere foarte vechi, livrate intre ianuarie 1994 si aprilie 2007, care faceau parte din seriile de sisteme home theater Acoustimass, Lifestyle si Companion. Produsele in discutie costau, la vreme respectiva, intre 200 de dolari si 2.200 de dolari, numarandu-se printre cele mai scumpe, dar si cele mai apreciate sisteme audio.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

