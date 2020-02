Doua avioane militare de tip Typhoon au fost trimise pentru interceptarea unui bombardier nuclear rus Tupolev Tu-95 care se apropia de coastele Scotiei, deasupra Marii Nordului, afirma surse citate de publicatiile Daily Star si Evening Standard. Avioanele de vanatoare au decolat de la Baza Lossiemouth (Moray), apartinand Fortelor Aeriene Regale britanice. "Avioane Typhoon ale Fortei de reactie rapida au fost trimise de la Baza aeriana Lossiemouth in contextul in care un aparat neidentificat se apropia de spatiul aerian britanic. Aparatul a ramas in afara zonei de interes, astfel ca nu a fost…