- "Eu cred ca ceea ce s-a intamplat in Statele Unite este scandalos, de neiertat", a declarat seful Guvernului conservator intr-o sesiune saptamanala de interpelari in Camera Comunelor, prima sa declaratie cu privire la acest subiect. "Am vazut cu totii pe ecranele noastre si inteleg perfect faptul ca…

- Sute de oameni protesteaza acum in fata Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Londra, informeaza BBC. Protestatarii s-au strans apoi in Trafalgar Square. Proteste similare s-au inregistrat in cursul zilei de astazi si in Germania sau Danemarca, informeaza AP. Europenii se solidarizeaza cu cetatenii…

- Sute de persoane au manifestat duminica la Londra, in semn de protest fata de moartea, luni, in Statele Unite, dupa ce a fost arestat de politie, a lui George Floyd, un afroamerican in varsta de 46 de ani, a constatat un jurnalist AFP.

- Manifestantii s-au adunat in centrul Londrei, in Trafalgar Square, in jurul orei locale 13:00, scandand:"Fara dreptate nu este pace!" si "Nu pot sa respir!", cu referire la cuvintele lui George Floyd care isi dadea sufletul sub genunchiul unui politist alb. Unii arborau panouri din carton pe care se…

