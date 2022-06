Boris Johnson, prim-ministrul Marii Britanii, a primit votul de incredere in Parlament și iși pastreaza funcția. El a fost susținut de 211 parlamentari. Premierul in funcție a primit astfel 58,8% dintre voturile Partidului Conervator, suficient pentru a caștiga. Scorul este insa mai mic decat cel al premierului Theresa May in 2018, care a caștigat 63% dintre voturi. Boris Johnson va ramane premier pentru cel puțin 12 luni din acest moment, dat fiind ca un nou vot de neincredere nu poate fi reluat in urmatorul an. The post Boris Johnson primește votul de incredere și ramane premierul Marii Britanii…