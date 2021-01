Premierul britanic Boris Johnson le-a cerut joi nationalistilor scotieni sa inceteze discutiile fara sfarsit despre un nou referendum privind independenta, pentru ca acela desfasurat in anul 2014 a fost un eveniment o data intr-o generatie, relateaza Reuters.



''Nu cred ca lucrul potrivit acum este sa vorbim la nesfarsit despre un nou referendum, cand cred ca dorinta poporului acestei tari si a poporului scotian este mai ales sa combatem pandemia'', a spus Johnson in timpul unei vizite in Scotia, vizita criticata de guvernul semi-autonom al acestei regiuni.



