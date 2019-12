Boris Johnson aprobă publicarea raportului despre posibile ingerinţe ruseşti în politica britanică Premierul britanic Boris Johnson si-a dat acordul pentru publicarea unui raport sensibil asupra posibilelor ingerinte rusesti in politica britanica, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, citat de AFP.



Redactat de comisia parlamentara pentru informatii si securitate (ISC), acest raport de 50 de pagini examineaza activitatile Rusiei, inclusiv o posibila ingerinta in referendumul din 2016 privind Brexitul, castigat cu 52% de tabara sustinatoare a iesirii din UE.



Insa acea comisie a fost dizolvata inaintea alegerilor anticipate desfasurate joi si raportul nu poate fi publicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

