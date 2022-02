Stiri pe aceeasi tema

- Donatia a fost in valoare de 5,74 miliarde de dolari, pe baza preturilor de inchidere ale actiunilor Tesla in cele cinci zile in care a donat actiunile. Declaratia nu a dezvaluit numele organizatiei de caritate. Donatia a avut loc in perioada in care miliardarul a vandut actiuni in valoare de 16,4 miliarde…

- Polpharma, cel mai mare producator de medicamente din Polonia, lucreaza la o oferta de preluare de 4 miliarde de dolari a rivalului ceh Zentiva, cerandu-le in acelasi timp investitorilor sa se alature proceselor de licitatie in schimbul unei participatii

- ​Microsoft, compania care recent a anunțat cea mai mare tranzacție din tehnologie, a publicat rezultatele financiare, iar cifra de afaceri, dar și profitul, au crescut cu aproximativ 20%. Microsoft și-a marit de 7 ori valoarea de piața în ultimii 8 ani mizând mai ales pe servicii de cloud…

- Serena Williams nu participa la Australian Open 2022, fiind inca in refacere, dar iși pune la punct situația financiara, semnand pentru un gigantic din domeniul football fantasy. De 23 de ori campioana in Grand Slam, Serena Williams va avea rolul de consilier pentru compania de football fantasy Sorare,…

- Apple a devenit luni prima companie care reuseste sa depaseasca pragul de 3.000 de miliarde dolari capitalizare de piata, dupa ce actiunile companiei au atins valoarea de 182,65 dolari. Apple a depasit valoarea de 1.000 de miliarde in 2018, doi ani mai tarziu a trecut de 2.000 de miliarde, iar 17 luni…

- Piața de jetoane nonfungibile (NFT) este fierbinte in acest moment, iar viitorul prognozeaza ca se va incarca. Crearea Metaverse se deschide poarta de acces pentru brandurile de lux NFT pentru a ajunge la 56 miliarde $ pana in 2030. Deoarece producția de NFTs continua sa creeze noi forme de consum…

- Autoritatea de reglementare a concurentei din Italia a amendat Amazon cu 1,13 miliarde de dolari pentru ca abuzeaza de pozitia dominanta detinuta pe piata, aceasta fiind una dintre cele mai mari amenzi impuse unei companii americane de tehnologie in Europa, transmite Reuters.