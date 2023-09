'Boom-ul durian'. Cererea globală pentru controversatul fruct cu miros de șosete a crescut cu 400% în ultimul an / Ce proprietăți are Unii spun despre fructul exotic durian ca are un miros dulce-lipicios, altii spun ca miroase a sosete. Unii il iubesc, altii il urasc, dar apetitul pentru durian creste exponential, mai ales in China, potrivit CNBC. Cererea globala pentru acest fruct a crescut cu 400% de la an la an, potrivit HSBC, care a spus ca este in mare masura sustinuta de o ”nebunie” pentru fructe in China. ”In contradictie cu tendintele globale, cererea de durian creste cu 400% de la an la an, condusa exclusiv de o nebunie din China”, se arata intr-un raport publicat luni de banca. In ultimii doi ani, China… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de uraniu pentru reactoare nucleare este de asteptat sa creasca cu 28% pana in 2030 si sa se dubleze pana in 2040, pe masura ce guvernele isi maresc capacitatea de energie nucleara, potrivit unui raport publicat joi și realizat de Asociatia Nucleara Mondiala (AMN), transmite Reuters.

- Durian – fructul care miroase a sosete nespalate Și-a creat renumele de a fi unul dintre cele mai controversate fructe din lume. Crește in tarile din sudul Asiei si este chiar interzis in anumite spatii publice, cum ar fi mijloace de transport sau localuri. Mirosul respingator este cel care starneste…

- Cererea mondiala de petrol va atinge un nivel record in 2023, pe fondul unui consum masiv in China si alte parti, ceea ce ameninta sa impinga si mai sus preturile, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Bloomberg. In raportul sau pe luna august cu privire la piata petroliera…

- Electrificarea se dezvolta intr-un ritm alert pe scena globala, dar impactul ei asupra producției de petrol este de doar 1,25%, ceea ce se traduce prin nevoia de combustibili fosili pentru cateva decenii.Reducerea emisiilor se concentreaza pe diferite sectoare, cum ar fi generarea de electricitate,…

- Directorul Institutului International de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), Dan Smith, a avertizat ca natiuni precum Statele Unite, China si Rusia sunt in pragul unei "spirale necontrolate a cursei inarmarii nucleare" similare Razboiului Rece pe fondul razboiului din Ucraina si problemei…

- Ultimul sondaj il plaseaza pe fostul președinte la 54%, iar cel mai apropiat contestatar, Ron DeSantis – a carui campanie pare sa se dezvolte – la 17%. In ciuda tuturor problemelor penale, la o luna de la prima dezbatere a prezidențialelor republicane, dominația lui Trump crește amețitor.

- Cel mai important organism de supraveghere a energiei din lume a declarat ca cererea globala de petrol este acum pe cale sa creasca cu 2,2 milioane de barili pe zi in 2023, pentru a ajunge la o medie de 102,1 milioane de barili pe zi. China va genera 70% din cresterea cererii, a spus AIE. Aceasta prognoza…

- Cresterea puternica a vanzarilor de vehicule electrice, condusa de avansul din China, inseamna ca cererea de cupru va continua sa urce pentru restul deceniului, dar inovatia in vehiculele electrice a aparut ca un factor limitator, arata doua prognoze recente. Cuprul a fost vazut ca un joc de tranzitie…