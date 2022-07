Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 141. Istanbulul este de acord sa inființeze un centru de coordonare pentru exportul de cereale. Germania va opri importurile de carbune din Rusia de la 1 august, importurile de petrol din 31 decembrie.

- Echipa TVR este duminica seara la Sergheevka, o stațiune turistica din Ucraina, aproape de Marea Neagra, atacata barbar, intr-o noapte, de forțele ruse. A fost atacul cu cele mai multe victime inregistrate in regiunea Odesa.

- Bombardamentele rusești au ucis in noaptea de joi spre vineri cel puțin 17 oameni in regiunea Odesa, la scurt timp dupa ce ucrainenii au recaștigat Insula Șerpilor. Din primele informații, printre victime sunt și patru copii. Serviciul de Stat pentru situații de Urgența al Ucrainei a transmis ca o racheta…

- Peste 30 de oameni au murit calcați in picioare in timpul unei invalmașeli generale la o campanie de donații organizata de o biserica in orașul nigerian Port Harcourt, sambata, relateaza CNN, care citeaza poliția din aceasta țara. Majoritatea victimelor sunt copii, iar incidentul a avut loc la un club…

- Este a 74-a zi de razboi in Ucraina. Luptele grele continua in estul țarii, unde rușii vor sa impinga frontul de lupta al ucrainenilor catre vest. Șase rachete de croaziera rusești au lovit sambata orașul-port de la Marea Neagra - Odesa. De asemenea, bombardamentele continua in regiunea Lugansk, unde…

- Rușii au tras cu rachete de pe un submarin din Marea Neagra. Zelenski, dupa atacul asupra Kievului: Rusia incearca sa „umileasca” ONU. Rachetele lansate ieri catre Kiev de soldații lui Vladimir Putin au vizat și zone rezidențiale, deși aceștia au spus ca ținta ar fi fost o fabrica de armament. Imaginile…

- Rusia a utilizat un submarin diesel in Marea Neagra pentru a lovi tinte militare ucrainene cu rachete de croaziera de tip Kalibr, aceasta fiind prima oara cand Moscova anunta folosirea submarinelor sale pentru a lovi teritoriul ucrainean, informeaza Agerpres."Echipajul unui submarin diesel-electric…