Bolt lanseaza la Iași serviciul de închiriere de trotinete electrice Bolt, cel mai mare operator de trotinete electrice din Europa lanseaza la Iași serviciul de inchiriere de trotinete electrice. „Iașul este un oraș prioritar pentru planurile noastre de extindere a serviciilor de micromobilitate, dat fiind ca este unul dintre cele mai mari și mai dinamice orașe din Romania, cu un trafic dens și nevoi evidente de soluții de transport sustenabil și agil. Am adus trotinetele electrice in oraș chiar la inceput de sezon, cand vremea este frumoasa, iar oamenii se pot bucura de libertatea de mișcare. Speram ca și ele sa se bucure cat de curand de o popularitate la fel… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

