Bolt anunţă investiţii de 100 milioane euro în dezvoltarea activităţilor sale de micromobilitate Platforma europeana de mobilitate Bolt va investi peste 100 de milioane de euro in dezvoltarea activitatilor sale de micromobilitate si in construirea produselor personalizate si anunta ca va deveni anul viitor cel mai mare furnizor de micromobilitate din Europa, prin introducerea a 130.000 de trotinete electrice. "Bolt, principala platforma europeana de mobilitate, a dezvaluit planurile de a aduce serviciile sale de micromobilitate in peste 100 de orase anul viitor in Europa. Compania va gestiona 130.000 de trotinete si biciclete electrice in 2021, devenind cel mai mare operator de vehicule… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

