- Medicamentul anti-malarie hidroxiclorochina, va fi testat pe 40.000 de angajați in sistemul de sanatate din Europa, Asia, Africa și America de Sud. Procesul a inceput deja in mai multe spitale din Marea Britanie.

- Boomerang lanseaza luni Agent Binky, un nou serial animat. Binky arata ca o pisica de casa normala, care traiește in ceea ce pare a fi o casa normala pe o strada normala. Dar nu este nimic normal in legatura cu Binky. El este destul de ciudat, chiar și pentru o pisica. Casa aceea normala in care locuiește?…

- Numarul amenintarilor informatice care exploateaza subiectul pandemiei cu noul coronavirus a urcat constant in luna aprilie, pe masura ce tot mai multe tari au fost afectate de SARS-CoV-2, Romania aflandu-se printre tintele preferate din Europa ale atacatorilor in luna aprilie, informeaza vineri Bitdefender…

- Sistemul de franare al unui vehicul este o componenta importanta, prin care se poate caracteriza siguranța acestuia. Placuțele de frana au o funcție cheie in cadrul sistemului de franare, deoarece performanța sa determina eficiența intregului sistem. Ele se uzeaza atunci cand energia cinetica este transformata…

- Prompt Tur SRL, controlata de Andriana si George Liviu Munteanu, a anuntat ca imobilul ridicat pe strada Smaraldului nr. 13 si 13A din Constanta va fi modificat si supraetajat. Pe data de 7 aprilie, societatea a obtinut de la Primaria Constanta certificatul de urbanism nr. 1423 ndash; "Modificare proiect…

- Uniunea Europeana pregateste un "pachet de ajutoare financiare" pentru Africa si pentru alte regiuni vulnerabile in fata pandemiei de COVID-19, inclusiv pentru a evita revenirea acesteia in Europa, a anuntat vineri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. "Lucram pentru a pune impreuna…

- Medicul epidemiolog Florin Paul a fost numit consilier al ministrului Apararii Naționale, Nicolae Ciuca. Numirea a fost anuntata, miercuri, chiar de ministrul Ciuca. "Am luat decizia de a-l aduce in echipa pe domnul doctor Florin Paul care, incepand de astazi, este consilierul meu in domeniul…

- Wizz Air se extinde in Golf, prin inființarea Wizz Air Abu Dhabi. Spre ce destinații va zbura operatorul low-cost din capitala Emiratelor Arabe Unite Operatorul aerian Wizz Air a finalizat, luni, acordul final cu partenerul Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC (ADDH), pentru a crea impreuna…