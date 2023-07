Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul ca Putin sa nu foloseasca armele nucleare in Ucraina a fost facut de președintele chinez Xi Jinping in timpul vizitei de stat pe care acesta a facut-o la Moscova, in luna martie, au declarat oficiali din Occident si din China, potrivit Financial Times (FT), citat de News.ro.Demersul președintelui…

- China ar putea susține redobandirea integritații teritoriale a Ucrainei in sensul revenirii la granițele din 1991, care includ și regiunea Crimeea, pe care Rusia a anexat-o in 2014, a declarat Fu Cong, șeful misiunii Beijingului la UE, citat de Al Jazeera, relateaza News.ro.Intrebat in timpul unui interviu…

- Un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei in legatura cu conflictul din Ucraina a intrat in vigoare vineri, masura fata de care Moscova a raspuns prin extinderea listei cu responsabilii europeni care au interdictie de intrare pe teritoriul rus, relateaza agentiile DPA si Agerpres. Noile sanctiuni…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, se plange intr-un interviu pentru agentia rusa TASS ca in Romania exista o rusofobie pregnanta incurajata de conducerea tarii, care este aliniata politicii NATO, si spune ca in parlament doar „deputati individuali" isi pot ridica vocea impotriva acestui…

- Lumea asista la o noua era de competiție intre Statele Unite, China și Rusia. Rezultatul acestei rivalitați va modela ordinea globala pentru urmatoarele decenii. Dar soarta acestei competiții nu va fi decisa doar de acțiunile Washingtonului, Beijingului sau Moscovei. Ea va depinde, de asemenea, de modul…

- Constantin Budescu este unul dintre cei mai talentați jucatori ai generației sale, dar de numele sau se leaga și o serie de povești fabuloase din afara terenului.Fostul sau antrenor din Arabia Saudita de la Al Shabab, Marius Șumudica, a povestit cum a fost prins Budescu cu un porc tranșat și bagat…

- UE cere Chinei sa convinga Rusia sa se retraga din Ucraina: Ce i s-a transmis trimisului Beijingului in EuropaUniunea Europeana a cerut joi Chinei sa-si foloseasca influenta asupra Moscovei pentru "a opri varsarea de sange" in Ucraina si a-si retrage trupele din aceasta tara, informeaza France Presse,…

- Ministerul rus de Externe a declarat luni ca "retorica" nucleara a G7 are drept unic scop exercitarea de presiuni psihologice, militare si politice asupra Moscovei si a Beijingului, informeaza Reuters.In comunicatul referitor la dezarmarea nucleara, o premiera, emis la summitul G7 saptamana trecuta,…