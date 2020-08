Bogdan Toader cere DEMITEREA conducerii DSP Prahova si a Prefectului: Riscam sanatatea copiilor din cauza pilelor si executantilor politici

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce vineri am așteptat o jumatate de ora sa ne raspunda cineva de la call center-ul Direcției de Sanatate Publica din București pus la dispoziția bolnavilor sau suspecților de COVID-19, astazi am reluat acest experiment. Și nu ne-am oprit aici. Am sunat și la Direcțiile de Sanatate Publica din Argeș…

- Localitatea Gornet din județul Prahova a fost introdusa in carantina. Decizia vine dupa ce o localitate din Giurgiu a intrat in carantina in urma inregistrarii a peste 30 de cazuri de COVID. In urma analizei de risc, miercuri a fost derulata procedura legala de carantinare zonala pentru a doua localitate,…

- Noaptea mintii in birourile Guvernului, in care se discuta despre ce localitati si judete ar trebui carantinate. Setea cu care autoritatile de la centru iau masuri restrictive se rasfrange, astazi, asupra locuitorilor comunei Gornet. Comuna va fi carantinata din cauza ca 7 persoane au fost…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta pentru a introduce in hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile prevederile noii legi a carantinarii si izolarii. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va modifica HG privind starea alerta in concordanta cu prevederile noii legi…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Guvernul nu poate dispune detasarea unor cadre medicale de la un spital la altul, din cauza ca nu mai are parghii legale, in acest sens, in urma deciziilor luate de Parlament."Deci astazi sunt spitale in care, din cauza faptului ca nu mai putem dispune detasarea,…

- Un nou focar de cazuri de infectare cu coronavirus a fost depistat in judetul Prahova, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Bogdan Nica, declarand, miercuri, ca spitalele sunt aproape de atingerea capacitatii maxime de internare a pacientilor confirmati cu boala COVID-19. Nica a precizat,…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a cerut public, vineri, demiterea conducerii Directiei de Sanatate Publica si a Spitalului Judetean, institutii pe care le considera responsabile de cresterea alarmanta a numarului cazurilor de COVID-19.

- Astazi, 1 iunie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: 26 persoane se afla in carantina instituționalizata; 1710 persoane sunt izolate la domiciliu; In județul Buzau au fost confirmate 198 de cazuri de infectare cu Coronavirus, 100 de persoane fiind declarate vindecate…