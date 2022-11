Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege aprobat de comisia de buget din Camera Deputaților prevede un impozit unic de 10% pe bacșișul lasat de clienți la restaurante. „Comisia de Buget Finante din Camera Deputatilor a identificat alaturi de reprezentantii industriei HoReCa si departamentul de politica fiscala din Ministerul…

- Președintele Comisiei de buget-finanțe din Camera a precizat ca legislativul, Ministerul Finanțelor, industria HoReCa și consultanții fiscali independenți au gasit soluția „simpla” pentru fiscalizarea bacșișului.

- Parlamentul a aprobat in lectura finala, astazi, modificarile la Legea cu privire la Procuratura, dupa ce Comisia de la Veneția a criticat schimbarile anterioare operate de majoritatea PAS. In plus, noua lege micșoreaza interimatul funcției de Procuror General la 6 luni, in cazul in care fotoliul e…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11-, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat surse politice pentru News.ro. Majorarile pensiilor si ale salariului minim urmeaza sa fie incluse in proiectia bugetara…

- ANAF și Ministerul Finanțelor vor impozitarea bacșișului la restaurant și hotel. Anuntul a fost facut de sefii celor doua institutii, care spun ca proiectul de lege privind impozitarea bacsisului, aflat pe masa parlamentarilor, are sanse mari sa fie adoptat in aceasta sesiune.